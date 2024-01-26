Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі протягом наступних двох тижнів відвідає окуповану російськими військами Запорізьку АЕС на чолі чергової місії агентства.

"Загалом в Україні було 102 місії. Я особисто очолив вісім із них, зокрема три на ЗАЕС, і найближчим часом очолю ще одну на ЗАЕС протягом наступних двох тижнів", - сказав він, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН у четвер.

Гроссі уточнив, що наразі на станції перебуває 15-та місія МАГАТЕ (ISAMZ), а загалом із 1 вересня 2022 року на станції працювало 37 співробітників агентства, багато хто з них неодноразово.

За його словами, на трьох інших діючих АЕС на підконтрольній території України і на Чорнобильській АЕС працювало ще понад 100 співробітників МАГАТЕ.

Гроссі уточнив, що з моменту останнього виступу на РБ ООН 30 травня минулого року агентство завдяки щедрості держав-членів закупило бронетехніку та найняло додатковий персонал, працівників служби безпеки і водіїв і тепер забезпечує власну безпеку місій, тим самим послабивши деяке навантаження на відповідні департаменти ООН.

"Ми продовжуємо сприяти пакету міжнародної допомоги на загальну суму понад EUR8,5 млн, включно з 34 поставками життєво важливого обладнання в Україну, і я ще раз дякую державам-членам за їхній внесок", - додав гендиректор.

За його словами, було розроблено програму медичної допомоги для всіх українських атомників, оголошено нову програму допомоги Херсонській області, спрямовану на усунення негативних наслідків, пов'язаних із повінню після руйнування Каховської греблі, та проводяться роботи з Україною над визначенням її нагальних потреб у цій галузі.

"На додаток до нашої роботи в галузі ядерної безпеки ми також продовжуємо нашу життєво важливу діяльність з перевірки гарантій на всій території України, гарантуючи, що не буде перенаправлення ядерного матеріалу на військові цілі. На підставі цієї діяльності Агентство не виявило жодних ознак, які могли б викликати занепокоєння в плані розповсюдження", - наголосив Гроссі.

Щодо ЗАЕС він знову наголосив, що ситуація з ядерною та іншою безпекою на станції продовжує залишатися надзвичайно крихкою, і хоча блоки перебувають у холодній зупинці і лише один - у гарячій, потенційна небезпека великої ядерної аварії залишається цілком реальною.

Глава МАГАТЕ заявив, що на станції працює значно скорочений персонал, який перебуває під безпрецедентним психологічним тиском. "Скорочення кількості кваліфікованого і навченого експлуатаційного персоналу і складний ланцюжок поставок негативно вплинули на технічне обслуговування обладнання, яке має важливе значення для підтримки безпеки заводу", - констатував Гроссі.

Він знову зажадав доступу місій МАГАТЕ на всі об'єкти ЗАЕС, що мають значення для ядерної безпеки, щоб мати можливість ефективно проводити оцінку ситуації.

"Ядерної аварії ще не сталося. Це правильно. Але самозаспокоєння все одно може привести нас до трагедії. Цього не повинно статися. Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб звести до мінімуму ризик. І я вдячний за постійну підтримку з боку держав-членів, включно з фінансовою підтримкою", - заявив Гроссі.

Він уточнив, що це його шостий виступ на РБ ООН: у 2022 році їх було чотири - 4 березня, 11 серпня, 6 вересня і 27 жовтня, у 2023 році - один, 30 травня.

Гендиректор МАГАТЕ нагадав, що в попередньому виступі за підсумками інтенсивних консультацій із керівництвом України та РФ він сформулював п'ять конкретних принципів для ЗАЕС, щоб запобігти ядерній аварії та забезпечити цілісність станції.

Серед них відсутність нападів з боку станції або проти неї; ЗАЕС не повинна використовуватися як сховище або база для важкого озброєння (тобто систем залпового вогню, артилерійських систем і боєприпасів, а також танків) або військового персоналу, який можна використати для нападу з території станції; електропостачання станції за межами майданчика не повинно наражатися на ризик; усі конструкції, системи та компоненти, необхідні для безпечної й надійної експлуатації ЗАЕС, мають бути захищеними від атак і диверсій; не слід вдаватися до жодних дій з метою запобігання ядерної аварії; всі конструкції, системи і компоненти, необхідні для безпечної та надійної експлуатації ЗАЕС, мають бути захищеними від атак і диверсій.

Гроссі закликав і далі дотримуватися цих принципів і підтримувати МАГАТЕ в моніторингу ситуації.