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Україна розраховує почати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів влітку або восени цього року, сказав у четвер міністр енергетики Герман Галущенко, оскільки країна прагне компенсувати втрати енергетичних потужностей через війну з Росією, про це в четвер повідомляє Reuters.

Два блоки, що включають реактори та супутнє обладнання, базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії, в той час як два інших використовуватимуть західні технології від виробника енергетичного обладнання Westinghouse.

Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій атомній електростанції на заході України, додав Галущенко.

Ці терміни є більш агресивними, ніж ті, які раніше намічалися Києвом, який говорив про початок робіт десь у 2024 році, не уточнюючи, що всі чотири реактори можуть бути побудовані одночасно.

"Я думаю (ми почнемо будівництво) влітку-восени", - сказав Галущенко в інтерв'ю. "Нам потрібні корпуси, - додав він, маючи на увазі корпуси реакторів, які доведеться імпортувати. Ми хочемо відразу зробити третій і четвертий блоки".

Будівництво 3-го і 4-го реакторів у Хмельницькому почалося в 1980-х роках, але було заморожено.

Сьогодні три АЕС на контрольованій Україною території виробляють понад 55% електроенергії, необхідної країні, але Київ хоче розширити цей сектор, щоб компенсувати втрату Запорізької АЕС, найбільшої в Європі. Росія отримала контроль над нею після повномасштабного вторгнення на Україну на початку 2022 року, і зараз шість ядерних реакторів станції простоюють.

"Ми хочемо компенсувати Запоріжжя 3-м і 4-м (Хмельницькими блоками), і зараз ми ведемо переговори з нашими болгарськими партнерами про те, які два реактори ми хочемо забрати", - сказав Галущенко.

"Якби ми сьогодні отримали корпуси реакторів, я думаю, минуло б 2,5 року, і ми б запустили третій реактор", - сказав Галущенко.

Паралельно з будівництвом радянських блоків ВВЕР-1000 Україна хоче розпочати підготовчі будівельні роботи для розміщення двох сучасних західних блоків AP-1000, також у Хмельницькому.

"Нам потрібно ухвалити законодавство, і в нас є законопроєкти щодо 3-го, 4-го, 5-го і 6-го блоків. Це ВВЕР-1000, а 5-й і 6-й ми хочемо побудувати типу AP. Це паралельний процес", - сказав він.

У грудні українська атомна компанія "Енергоатом" і Westinghouse підписали угоду про закупівлю обладнання для 5-го енергоблоку Хмельницької АЕС.
ForUm

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