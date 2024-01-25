США не зможуть передавати Україні необхідні озброєння та підтримувати передані системи без додаткового фінансування від Конгресу. Про це заявив представник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу.

Брак фінансування змусив Пентагон призупинити вилучення озброєнь зі своїх запасів, пояснив він.

"І це, звичайно, не дозволяє нам задовольнити найнагальніші потреби України на полі бою, включаючи артилерійські постріли, протитанкові засоби, перехоплювачі ППО", - сказав Райдер.

Пентагон не може надавати системи та обладнання, що відповідають середньостроковим та довгостроковим потребам України, "а також допомагати їм підтримувати системи, які ми їм раніше надали" без додаткових коштів.

"Ми продовжимо тісно співпрацювати з Конгресом і закликаємо до додаткового фінансування якнайшвидше", - сказав Райдер.



"Україна має право голосу, коли справа доходить до бойових дій на полі бою, але очевидно, що загроза є реальною", - додав він.

"І я думаю, той факт, що росія продовжує демонструвати намір воювати проти України, окупувати Україну та знищити Україну як країну, наголошує на тому, що це серйозна загроза безпеці, яка нікуди не зникне", - пояснив Райдер.

Він наголосив, що чим швидше США зможуть продовжити надавати Україні необхідний рівень підтримки, "тим краще не лише для України, а й для міжнародної спільноти".

США надали Україні понад 44,2 млрд доларів у вигляді допомоги у сфері безпеки з моменту вторгнення росії у лютому 2022 року. Близько 23,6 млрд доларів із цієї суми було взято з існуючих військових запасів, а майже 19 млрд доларів у вигляді довгострокових військових контрактів на товари, які займуть місяці.