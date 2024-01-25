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Існує ризик того, що Європейський союз не погодиться конфісковувати заморожені активи російського Центрального банку.

Про це виданню Reuters повідомили високопосадовці ЄС.

"Конфіскації російських активів не станеться. Між країнами-членами ЄС немає згоди з цього питання", — сказав агентству високопосадовець, знайомий з переговорами.

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель закликає бути обережними у цьому питанні, щоб не стикнутися із відмовою суду.

"Якщо ми політично вирішимо дати мільярди Україні, а за шість місяців отримаємо судове рішення, в якому буде сказано, що ми не маємо права віддавати їх. Хто тоді платитиме?" — сказав він в інтерв'ю Reuters.

У ЄС не виключають, що передача заморожених активів сколихне фінансовий ринок: інвестори можуть вийти з активів у євро через побоювання, що їхні гроші також можуть бути конфісковані.
ForUm

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