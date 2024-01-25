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Українська кіноспільнота закликає владу переспрямувати 589,6 млн грн бюджету Державного агентства з питань кіно на потреби Сил оборони країни.

"Українська кіноіндустрія від початку повномасштабного вторгнення опинилася у скрутному становищі, адже втратила державне фінансування. Попри це правління Української кіноакадемії вважає за необхідне підтримати заклик близько 100 кінематографістів переспрямувати заплановані на підтримку кінематографії рекордні 589,6 млн грн, окрім визначених законодавством зобов'язань, на забезпечення Сил оборони", - йдеться в заяві Української кіноакадемії.

Як зазначається в документі, розподіл бюджету без узгодженої стратегії під керівництвом "дискредитованого менеджменту Держкіно та вже майже рік нелегітимної Ради з державної підтримки кінематографії під час воєнного стану - це злочин".

Також опубліковано відкритого листа близько 100 українських кінематографістів до президента України, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра.
ForUm

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