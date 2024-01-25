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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про домовленість з урядом Словаччини щодо співпраці в постачанні броньованих екскаваторів і машини для розмінування.

"З прем'єром Фіцо ми дійшли згоди, що співпрацюватимемо в питанні постачань інженерної техніки з боку Словацької Республіки, з боку словацьких компаній", - сказав Шмигаль на брифінгу з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в середу в Ужгороді.

За його словами, постачання можуть включати броньовані екскаватори, машини для розмінування на базі танка Т-72.

Він також повідомив, що Словаччина вже ухвалила рішення про постачання двох машин для розмінування "Божена-4". 
ForUm

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