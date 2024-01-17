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Україна розробляє стратегії на різні випадки майбутнього в контексті виборів у США в 2024 році, зокрема в разі перемоги лідера республіканців Дональда Трампа.  

Про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі УП Live

"Не треба ні з чого робити трагедії, - сказав він. - Я ще раз нагадаю, коли Трамп став президентом то на Росії святкували, пили шампанське, вітали одне одного і у них було гасло "Трамп наш". Виявилося, що Трамп зовсім не ваш. Трамп американський, тому давайте заспокоїмося. Американський народ зробить свій вибір. Нам треба своє робити…"

"Ми маємо працювати з будь-якими президентами, будь-якими політичними силами, які отримали легітимний мандат довіри від свого виборця. Апарат РНБО розробляє різні стратегії. Зараз дуже важливе питання, яка має бути наша країна після перемоги. Наша країна вже "вагітна" трансформацією", - підкреслив Данілов. 
ForUm

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