Вищий антикорупційний суд арештував на два місяці голову Білгород-Дністровського міськрайонного суду Олександра Боярського, якого обвинувачують в організації схеми по уникненню мобілізації, яка полягала у оформленні чоловіків єдиними опікунами дитини.

Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Дослівно: "16 січня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував до судді одного з районних судів Одещини, якого викрили на одержанні неправомірної вигоди за ухвалення рішення, що допомогло б уникнути мобілізації, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 059 800 грн застави".

За версією слідства суддя одержав 1500 доларів США за обіцянку ухвалити рішення щодо встановлення місце проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби батько дитини використовував таке рішення для уникнення мобілізації та як підставу для виїзду з нею за кордон.

Пізніше слідство з’ясувало, що в цьому суді за 2 роки було винесено понад 1000 рішень по вказаній категорії справ. "Крім того, з’ясувалось, що мали місце випадки виїзду чоловіків за кордон без супроводу дитини, визначення місця проживання дитини на тимчасово окупованій території, підробки процесуальних документів від позивачів та втручання у систему автоматизованого розподілу судових справ", - йдеться у повідомленні САП.

Джерела "УП" стверджують, що Боярський збирається внести заставу. За його словами, друзі вже зібрали необхідну суму.