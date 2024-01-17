Президент Литви Гітанас Науседа наголошує на важливості швидкості реалізації вже ухвалених рішень щодо військової допомоги Україні.

"Я думаю, що є кілька каналів, як ми можемо підтримати Україну, і я не можу уявити успіх України без одного з них. Звичайно, військова підтримка є ключовим питанням. Щоб домогтися успіху на полі бою, нам необхідно якомога швидше і якомога більше підтримувати Україну. Дуже багато було зроблено... і я думаю, що зараз нам особливо потрібна швидкість реалізації. Тому що рішення ухвалено, але реалізація, на жаль, занадто повільна, і ми відстаємо від потреб українських солдатів", - сказав Науседа в рамках панельної дискусії на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі у вівторок.

Другим, як зазначив Науседа, не менш важливим пунктом підтримки України є економічна. Він зазначив, що українці "дуже розраховують на спроможність моїх колег у Європейській Раді ухвалити це дуже важливе рішення 1 лютого, коли ми знову зберемося в Брюсселі, щоб обговорити питання про виділення 50 мільярдів євро на макрофінансову допомогу Україні".

"Я сподіваюся, що незалежно від того 27 чи 26 країн - ми дійдемо згоди. Це буде дуже суттєвою підтримкою для наших друзів українців", - сказав литовський лідер.

Третій канал, як вказав Науседа - політична підтримка України. Зокрема, він наголосив, що потрібні політичні рішення, щоб запросити Україну не лише до Європейського Союзу, а й почати переговори про вступ якомога швидше, і також потрібен успіх у царині інтеграції до НАТО.

Президент Литви висловив сподівання, що Вашингтонський саміт НАТО буде успішним.