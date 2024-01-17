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Військовозобов'язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу (ОПК), бронюються незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності, а також без обмежень щодо кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню.

Згідно з повідомленням Міністерства економіки у вівторок, відповідне рішення про внесення змін до постанови №76 від 27 січня 2023 року уряд ухвалив на засіданні 16 січня.

"Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників без обмежень за кількістю та без урахування дефіцитності їхньої військової спеціальності. Це дозволить посилити потенціал ОПК і забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати й нарощувати обсяги виробництва", - наведено в повідомленні коментар заступника міністра економіки України Ігоря Фоменка.

За його словами, це рішення - спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки.

Постанова №76 від 27 січня 2023 року регулює порядок бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану, а також порядок і критерії визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
ForUm

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