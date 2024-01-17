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Міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Гердіна Йоганнетт Брюїнс Слот наголошує на важливості продовження підтримки України, незважаючи на інші війни та кризи у світі.

"Нам потрібно переконатися, що ми не говоримо про втому від війни і не забуваємо про Україну, тому що зайняті в інших частинах світу: війна на Близькому Сході, загрози в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Балканах, в Африці. Відбувається багато подій, але нам потрібно продовжувати приділяти увагу Україні, тому що Україна потребує нас", - сказала вона в рамках панельної дискусії на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі у вівторок.

Слот наголосила, що Україні потрібна військова підтримка, і потрібна підтримка, щоб інтегруватися з Європою економічно.

 
ForUm

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