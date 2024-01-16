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Виданню Financial Times стало відомо, що Польща виступить проти пропозиції Європейської комісії продовжити ще на рік режим пільгової торгівлі для України, яку можуть оголосити вже у вівторок, 16 січня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Financial Times

25 травня 2023 року Рада ЄС ухвалила регламент, який продовжує призупинення дії всіх митних зборів, квот та заходів торговельного захисту щодо українського експорту до ЄС ще на один рік, до червня 2024 року.

Виконавчий орган ЄС, як очікується, 16 січня запропонує продовжити до червня 2025 року призупинення дії тарифів та імпортних квот на українську продукцію, щоб допомогти втримати економіку України на плаву.

Очікується, що Єврокомісія доповнить пропозицію положенням, яке дозволить швидко зупинити український експорт, якщо він заполонить ринок у деяких країнах-членах.

Попри зміну влади минулого року, Польща на практиці не відмовилась від протекціоністської політики попередників "Права і справедливості". За даними FT, Варшава хоче укласти з Києвом угоду про експортне ліцензування продукції – подібну до тієї, яку Україна погодила з Румунією та Болгарією.

"Основна частина роботи полягає в діалозі між двома столицями (Варшавою та Києвом. – Ред.)", – сказав Financial Times на умовах анонімності один з дипломатів ЄС.

Видання, однак, вказує, що позиція Польщі стосовно продовження торговельних пільг для України не вплине на результат, оскільки це рішення ухвалюється більшістю голосів.
ForUm

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