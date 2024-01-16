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Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак, виступаючи у британському парламенті не став вживати терміну "безпекові запевнення" щодо угоди з Україною.

Про це пише кореспондент "Європейської правди". 

Сунак під час виступу, присвяченого головним чином ударам по цілях хуситів у Ємені, згадав про свій візит до Києва у минулу п’ятницю.

Він зазначив, що Британія була першою в Європі, хто почав навчати українських солдатів, хто надав Україні основні бойові танки і далекобійні ракети.

"Тепер ми перші, хто дотримує обіцянку, зроблену на минулорічному саміті НАТО разом з іншими країнами надати нові двосторонні безпекові зобов’язання", – сказав Сунак, наголосивши, що місце України в НАТО, а Альянс стане сильнішим з Україною в його рядах.

"Але ці зобов’язання закриють прогалину, доки цей день настане", – заявив прем’єр Британії.

Він також висловив надію, що парламент Британії надішле народу України послання підтримки, що "ми стоятимемо як один на підтримку цих зобов’язань". Слова Сунака при цьому зустріли схвальну реакцію британських парламентарів.

Слід зазначити, що в Києві британський прем’єр не вживав терміну "зобов’язання" (commitments), натомість декілька разів повторивши, що йдеться про "безпекові запевнення"  (security assurances).
ForUm

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