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Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський заявив, що цілями української армії залишається утримання позицій і виснаження ворога.

Про це Сирський сказав в інтерв’ю Reuters

"Наші цілі залишаються незмінними: утримувати наші позиції... виснажити ворога, завдавши йому максимальних втрат".

Сирський раніше розповів, що попри початковий оптимізм щодо широко розрекламованого українського літнього контрнаступу, російська оборона в основному встояла, обмеживши раннє просування на кілька кілометрів у деяких місцях, перш ніж московські війська завдали удару у відповідь в інших місцях.

За його словами, Росія намагається перехопити ініціативу, оскільки наближається друга річниця вторгнення.

За словами Сирського, вони наступають у різних напрямках уздовж східного фронту з метою встановлення повного контролю над промисловим регіоном Донбасу, незважаючи на значні втрати в живій силі та матеріально-технічних засобах. Також Росія сподівається відвоювати позиції, які вона втратила на півдні Херсонської та Запорізької областей.

Українські війська, зі свого боку, проводять невеликі контратаки, які Сирський назвав "активною обороною": вони не дають ворогу спокою, шукаючи можливості завдати удару, поки той намагається перехопити ініціативу.

Також Сирський зазначив, що бойові дії з обох сторін ведуться в менших масштабах, щоб зберегти боєприпаси і людей, припускаючи, що Росія також навчилася реагувати і запобігати втратам.
ForUm

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