Канада передала проєкт безпекової угоди Україні, щоб розпочати переговори між двома країнами. Про це посол Канади в Україні Наталка Цмонь повідомила "Європейській правді" у понеділок, 15 січня.

Посол зазначила, що підписання безпекової угоди відповідатиме домовленостям прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та Президента України Володимира Зеленського. За її словами, ще у вересні минулого року Трюдо наголосив на необхідності закріпити на папері зобов'язання щодо багаторічної підтримки України.

"Я дуже рада вам повідомити, що в п’ятницю Канада вислала до Ігоря Жовкви копію (проєкту) угоди, щоб розпочати детальніші переговори, щоб за кілька тижнів закінчити переговори між Канадою та Україною. На думку Канади, це має бути угода про "безпекові запевнення – security assurances", – сказала Цмонь.

Крім того, держави G7 (США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія) також прагнуть надати Україні подібні запевнення, що є терміновим питанням. Видання зазначає, що переговори про безпекову угоду між Україною та Канадою активізувалися після підписання домовленостей між Україною та Великою Британією.