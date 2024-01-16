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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає за необхідне вже починати думати про українсько-польський альянс у межах Європейського Союзу та вести "реальну розмову" про те, як Україна і Польща збираються вирішувати двосторонні проблеми на шляху до ЄС.

"Я гадаю, що те, про що нам варто говорити, про що нам варто уже починати думати, - це українсько-польський альянс у рамках Євросоюзу. Тому що ми будемо двома дуже сильними гравцями. Ми зробимо Польщу сильнішою, а Польща зробить нас сильнішими. Нам не варто грати в гру балансування з франко-німецьким альянсом або будь-яким іншим альянсом у Європі", - сказав Кулеба в інтерв'ю польському виданню Uklad Sil.

За словами міністра, потрібно розпочати реальну розмову про те, як Україна і Польща збираються вирішувати двосторонні проблеми на шляху до ЄС, тому що "те, що відбувається наразі із вантажівками та експортом зерна, викликає розчарування".

"Цього не має відбуватися, але нам необхідно знайти шляхи і механізми, щоб запобігти цьому. Що глибше ми заглиблюємося в переговори про вступ, то більше таких питань порушуватиметься з різних сторін. Поляки та українці мають не допускати перетворення таких ситуацій на проблеми і вирішувати їх швидко та мирним шляхом, оскільки нам уже не вдалося запобігти їх виникненню", - зазначив Кулеба.

Він також додав, що настав час почати говорити про те, що Україна і Польща робитимуть разом у ЄС.

"Яким буде наш внесок у формування Європи? Тому що, коли відбудеться розширення, і Західні Балкани, і вся Східна Європа стануть частиною одного й того самого політичного проєкту, європейського політичного проєкту, за винятком Білорусі. Уперше в історії вся Європа, від Лісабона до Києва, житиме як єдине ціле. Українці та поляки стануть частиною цього великого проєкту і відіграють свою роль. Я вважаю, що саме до такого стратегічного обговорення і партнерства ми маємо прагнути", - пояснив глава МЗС.
ForUm

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