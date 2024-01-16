Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо депутатів Київської міської ради, які протягом майже року ухилялися від військової служби, повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

"За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону завершено досудове розслідування стосовно депутатів Київської міської ради. Їм інкриміновано ухилення від несення обов’язків військової служби (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Розслідування встановило, що протягом майже року від військової служби ухилялися четверо військовослужбовців однієї з військових частин територіальної оборони (ТРО), троє з них - столичні депутати, один - помічник депутата Київради.

У прокуратурі зазначають, що фігуранти всупереч установленому порядку домоглися оформлення відрядження до Київської міської військової адміністрації за сприяння керівника одного зі структурних підрозділів КМВА та командира однієї з військових частин ТРО. При цьому підозрювані продовжували отримувати грошове забезпечення з частини, де рахувалося проходження військової служби.

Досудове розслідування здійснювали Головне бюро розслідувань за оперативного супроводу Служби безпеки України.