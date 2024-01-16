також у роздiлiПолiтика
Завершено розслідування щодо ухилянтів з Київради
Естонія не буде висилати в Україну військовозобов'язаних
Свириденко: Україна ставить собі за мету розмінування Чорного моря
Зеленський дорікнув Заходу за те, що не дали достатньо Patriot
В ГУР розповіли, як будуть використовувати інформацію про виробництво зброї в Росії
В Міноборони підготували новий варіант законопроєкту про мобілізацію
Латвія надасть Україні літаки, гаубиці та ракети
Зеленський назвав пріоритетні реформи
Італійський прем'єр виступає за переговори між Україною та Росією
Україна посіла 18 місце серед 145 держав за потужністю збройних сил
НАТО обіцяє надавати Україні значну допомогу
ЄС планує здійснити обіцянку щодо 1 мільйона снарядів до весни
Лещенко звинуватив американського журналіста у брехні щодо Зеленського
Галібаренко: Позачергове засідання Ради Україна-НАТО потрібно, щоб утримувати Україну на радарі
З Сектора Гази не змогли евакуювати 29 українців
Борис Джонсон прокоментував скандальні заяви про свою участь в переговорах
Стало відомо, коли буде ухвалено рішення по законопроєктах про мобілізацію
НБУ хоче розпочату приватизацію підконтрольних державі банків ще до закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський вважає важливою допомогу Швейцарії, зокрема фінансову, політичну та санкційну.

"Сьогодні ми обговорили нову програму довгострокової підтримки", - сказав він на пресконференції в Берні в понеділок.

"Сьогодні на зустрічах ми відзначили успішність роботи вчора у форматі радників за Формулою миру, Швейцарія ефективно організувала зустріч напередодні, було значне розширення представництва, вже понад 80 держав і міжнародних інституцій задіяні", - зазначив він.

"Нагальним питанням" Зеленський назвав долю російських активів, які були заморожені в різних юрисдикціях світу. "Світова більшість погоджується, що російська агресія є неспровокованою і злочинною війною, яка не лише порушує цілі та принципи статуту ООН, а й буквально кожну принципову норму міжнародного права. Але й повертає в наш час те зло, яке Європа бачила востаннє під час Другої світової війни", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що "використовувати активи Росії та пов'язаних із нею осіб для захисту від російської агресії - це не лише ефективно як покарання агресора, а й цілком справедливо. Той, хто розв'язав цю війну, має заплатити найбільшу ціну за неї".

"Сьогодні на зустрічах ми приділили увагу саме цьому питанню - питанню справедливості. Так само, як і питанню залучення Швейцарії до створення трибуналу щодо злочинної агресії Росії проти України", - додав Зеленський.

"Наразі 174 тисячі квадратних кілометрів нашої території забруднені російськими мінами та боєприпасами, що не розірвалися. І будь-якій державі світу було б дуже складно справлятися самостійно з таким завданням. На щастя, в України є друзі, які допомагають. Швейцарія - серед них, ми обговорили проведення двох конференцій із розмінування цього року навесні та восени", - сказав також Зеленський.

Україна, сказав він, "розраховує на підтримку Швейцарії в глобальній роботі з блокування всіх схем обходу санкцій. Ми бачимо, що російські ракети, якими тероризують наші міста, та інша зброя, яку вони використовують, робота їхнього ВПК - усе це базується на тіньових зв'язках із провідними країнами світу".

"Контроль за таким особливим експортом має велике значення. Я запрошую Швейцарію до максимально активної роботи з усіма партнерами та міжнародною санкційною групою щодо тиску на Росію заради блокування її терористичного потенціалу", - сказав на закінчення Зеленський.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0