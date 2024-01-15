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Україна ставить собі за мету розмінування Чорного моря і захист портової інфраструктури, сказала на брифінгу в Давосі перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Після вторгнення ціна підскочила до рекордного рівня, наприклад, ціна на пшеницю підскочила більш ніж на 400 доларів за тонну. Ми обговорюємо це і обговорюємо наші спільні зусилля, які можуть допомогти нам вирішити проблему продовольчої безпеки", - сказала вона.

За її словами, "перш за все, нам потрібно розмінувати Чорне море, нам потрібно забезпечити страховку для суден, нам потрібно забезпечити більший протиракетний захист системи портової інфраструктури, і, звісно, нам необхідно збільшити можливості продовольчої допомоги найбільш вразливим споживачам".

"Ми раді визнати, що кожного разу, коли ми зустрічаємося і обговорюємо мирну формулу, кількість країн збільшується", - зазначила вона.
ForUm

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