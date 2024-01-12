Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів деталі про спецоперацію, внаслідок якої Україна отримала 100 гігабайтів секретних даних про російське військове обладнання та техніку.

Про це він розповів в етері телемарафону.

Так, Юсов назвав операцію великим успіхом та зазначив, що вона була втілена ГУР МО спільно з представниками громадянського суспільства та блогерами.

"Справді, 100 гігабайтів корисної інформації. Вона може бути використана в багатьох напрямах. Насамперед, звичайно, вивчення ретельне і вивчення на предмет протидії всім засобам ураження противника, всім засобам, які використовують в цій номенклатурі агресор. Там є записи і про "Орлан", і про окремі пристрої РЕБ, інші засоби", – сказав Юсов.

Він додав: "Те, що можна використати, як корисну інформацію для нашого оборонно-промислового комплексу, безумовно, буде використано – і з точки зору протидії, і з точки зору запозичення якихось окремих прийомів, якщо там буде що запозичувати".

Вказується, що документи містять дані про повний цикл виробництва, що передбачає і конкретну номенклатуру комплектуючих – не лише російських, а й імпортних.

"А це означає відстеження ланцюжків постачання і, відповідно, зрив цих ланцюжків у майбутньому через, зокрема, і посилення санкційної політики та інші заходи, які буде вживати наша держава", – пояснив Юсов.

Представник ГУР МО зазначив: "Це справді дуже добрий масив, який буде корисно використаний для нашої безпеки і оборони".

На запитання журналістів, чи здатна Росія витримати так звану "гонку озброєння", виробництво балістичних ракет та дронів, згідно з отриманими 100 Гб даних, Юсов зазначив нюанс.

"Гонку озброєння" з ким – це дуже цікаве питання. Якщо говорити про гонку озброєння з вільним цивілізованим світом, то ні. Проте інша справа, що ну, звичайно, Україна потребує в даному контексті ось всієї підтримки і можливостей вільних країн і вільного цивілізованого світу не для того, щоби вижити, а для того, щоби зберегти життя наших цивільних, військових, вигнати агресора з території і відновити контроль над українським небом", – пояснив він.