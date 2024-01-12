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У Міністерстві оборони України вже підготували нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням усіх пропозицій, узгоджених у робочому порядку з депутатами на засіданнях комітету з національної безпеки, оборони та розвідки, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Наші воїни потребують ротацій та відпусток. Наші воїни потребують можливості відновитися. Наші воїни мають право знати, що їх чекає, та планувати власне життя. Законопроєктом про мобілізацію планується встановити чіткий термін служби по мобілізації – і це потрібно кожному воїну. Наша команда вже підготувала нову редакцію законопроєкту з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - написав він у фейсбуці.

За словами Умєрова, Міноборони готове виносити його на погодження уряду найближчим часом.

"Попередню редакцію законопроєкту відкликали. Цей закон потрібен обороні нашої держави і кожному воїну, який зараз на фронті. Потрібен якнайшвидше", - додав він.

Очільник відомства наголосив, що над мобілізаційним законопроєктом працювали півроку в робочій групі - представники всіх фракцій парламенту, команди Міністерства оборони, Генерального штабу та низки інших міністерств і відомств.

Він нагадав, що після реєстрації законопроєкту в парламенті разом із командою Міноборони, головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, начальником Генштабу Сергієм Шапталою вони брали участь в обговореннях і закритих нарадах.

"Пояснювали необхідність цього рішення. Почули та врахували всі застереження. Воїнам треба дати можливість відпочити. Це справедливо. Звільненим з полону треба дати вибір, чи залишатися у війську. Ті з них, хто обере залишитися, потребуватимуть щонайменше кілька місяців відпустки. Це чесно. Строковиків треба нарешті відпустити додому. Це правильно", - зазначив Умєров.

 
ForUm

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