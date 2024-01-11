також у роздiлiПолiтика
Україна посіла 18 місце серед 145 держав за потужністю збройних сил
НАТО обіцяє надавати Україні значну допомогу
ЄС планує здійснити обіцянку щодо 1 мільйона снарядів до весни
Лещенко звинуватив американського журналіста у брехні щодо Зеленського
Галібаренко: Позачергове засідання Ради Україна-НАТО потрібно, щоб утримувати Україну на радарі
З Сектора Гази не змогли евакуювати 29 українців
Борис Джонсон прокоментував скандальні заяви про свою участь в переговорах
Стало відомо, коли буде ухвалено рішення по законопроєктах про мобілізацію
НБУ хоче розпочату приватизацію підконтрольних державі банків ще до закінчення війни
Росія посилює примусову мобілізацію на окупованих територіях
Богдана Ярова стала радницею заступника міністра оборони
Шольц закликав країни ЄС збільшити допомогу Україні
Кулеба: Союзники не просили Київ про переговори з Росією
Скандальную косметику российско-израильского бренда Hadat Cosmetics снова продвигают в Европе через украинского представителя
Зеленський визначив пріоритети щодо ЄС і НАТО
Японія придбала Україні великогабаритне обладнання для енергосектору
Транзит російського газу через Україну знизився майже на третину
Умєров, Залужний та Шаптала прийшли в Раду обговорити закон про мобілізацію

Настав час для дипломатії, щоб прокласти шлях до миру між державою-агресором Росією та Україною, заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. Про це повідомляє агентство Reuters у середу, 10 січня.

Крозетто під час виступу у парламенті Італії сказав що український контрнаступ у 2023 році "не приніс бажаного результату", і на військову ситуацію "потрібно дивитися реалістично". За його словами, при цьому тверда підтримка Заходу України є вирішальною для забезпечення серйозних переговорів, проте Росія поступово демонструє готовність до переговорів, тоді як і позиція України виглядає менш безкомпромісною, ніж раніше.

"З цієї точки зору... здається, що настав час для різкої дипломатії, поряд з військовою підтримкою, тому що з обох сторін надходить ряд важливих сигналів. Це все необхідно враховувати на шляху до переговорів щодо припинення конфлікту та подальшого процесу нормалізації відносин не лише Росії з Україною, а й із західними країнами", - сказав Крозетто.

Міністр оборони Італії назвав внутрішній фронт в Україні "вже не таким єдиним", як у минулому, що стосується підтримки політики президента Зеленського. На думку Крозетто, це підкреслює деякі розбіжності в політичному дискурсі. Також політик підкреслив, що будь-які мирні переговори мають чітко визнати агресію Росії проти України в лютому 2022 року, а повна територіальна цілісність і визнані кордони України залишаються метою всієї міжнародної спільноти.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0