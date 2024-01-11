Настав час для дипломатії, щоб прокласти шлях до миру між державою-агресором Росією та Україною, заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. Про це повідомляє агентство Reuters у середу, 10 січня.

Крозетто під час виступу у парламенті Італії сказав що український контрнаступ у 2023 році "не приніс бажаного результату", і на військову ситуацію "потрібно дивитися реалістично". За його словами, при цьому тверда підтримка Заходу України є вирішальною для забезпечення серйозних переговорів, проте Росія поступово демонструє готовність до переговорів, тоді як і позиція України виглядає менш безкомпромісною, ніж раніше.

"З цієї точки зору... здається, що настав час для різкої дипломатії, поряд з військовою підтримкою, тому що з обох сторін надходить ряд важливих сигналів. Це все необхідно враховувати на шляху до переговорів щодо припинення конфлікту та подальшого процесу нормалізації відносин не лише Росії з Україною, а й із західними країнами", - сказав Крозетто.

Міністр оборони Італії назвав внутрішній фронт в Україні "вже не таким єдиним", як у минулому, що стосується підтримки політики президента Зеленського. На думку Крозетто, це підкреслює деякі розбіжності в політичному дискурсі. Також політик підкреслив, що будь-які мирні переговори мають чітко визнати агресію Росії проти України в лютому 2022 року, а повна територіальна цілісність і визнані кордони України залишаються метою всієї міжнародної спільноти.