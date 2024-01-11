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Україна посіла 18 місце серед 145 держав світу за потужністю збройних сил. Про це свідчить рейтинг Global Firepower, що оцінює бойовий потенціал країн.

У рейтингу Global Firepower використовується понад 60 окремих факторів для визначення оцінки PowerIndex (оцінки потужності) певної країни за категоріями, починаючи від кількості військових підрозділів і фінансового стану до матеріально-технічних можливостей і географії.

Україна станом на 9 січня 2024 року посіла 18 місце з індексом потужності PwrIndx 0,2598. Розрахунки базуються на тому, що чим менше значення PwrIndx, тим "потужнішим" є звичайний бойовий потенціал країни.

 

Упорядники рейтингу зазначили, що зміна місця не обов'язково вказує на зниження потенціалу армії країни.

Перше місце посідають США, держава-агресор Росія знаходиться на другій сходинці, Китай - на третій.Армія Ізраїлю опинилася на один щабель вище за Україну, проте ЗСУ випередили Німеччину та Іспанію.
ForUm

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