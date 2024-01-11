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Союзники по Північноатлантичному Альянсу продовжуватимуть надавати Україні значну військову, економічну та гуманітарну допомогу на тлі майже дворічної агресії Росії. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє агентство Reuters у середу, 10 січня.

Під час онлайн-зустрічі Україна-НАТО Столтенберг наголосив, що країни-члени "чітко дали зрозуміти", що вони продовжуватимуть надавати країні значну військову, економічну та гуманітарну допомогу. За його словами, також у 2024 році у планах Альянсу надати Україні "мільярди євро додаткових можливостей".

"НАТО рішуче засуджує російські ракетні та безпілотні атаки на українських мирних жителів, у тому числі зі зброєю з Північної Кореї та Ірану. Поки Москва посилює свої удари по українських містах і мирному населенню, союзники по НАТО зміцнюють протиповітряну оборону України", – заявив Столтенберг.

Україну на онлайн-зустрічі представляли Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук та заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв, пише Reuters.
ForUm

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