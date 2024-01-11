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Євросоюз може досягти своєї мети щодо виробництва 1 мільйона артилерійських снарядів до цієї весни, щоб відправити до України. Блок потребує оборонного фонду обсягом 100 мільярдів євро для нарощування виробництва зброї та боєприпасів. Про це заявив єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон, пише Politico.

Бретон планує 27 лютого представити Європейську оборонну інвестиційну програму (EDIP), спрямовану на стимулювання спільних закупівель зброї та переведення ЄС на військову основу шляхом нарощування внутрішнього виробництва зброї та боєприпасів. лідери ЄС обговорять оборонні виклики на саміті на початку лютого. Також Бертон наголосив, що ЄС все ще може досягти своєї мети щодо виробництва 1 млн артилерійських снарядів для України до весни.

"Я хочу сказати вам сьогодні тут, що ми будемо дотримуватися наших зобов’язань. Мені неприємно, коли я бачу, як деякі міністри оборони кажуть, що ми не зможемо забезпечити це, це не та інформація, яку ви надаєте, коли на вашому континенті йде війна. Ми лише Європейська комісія, але абсолютно можливо досягти мільйонної мети до березня або квітня", – сказав Бретон.

За словами єврокомісара, для виконання плану з постачання боєприпасів необхідно скоротити експорт до країн, що не входять до ЄС, та тиск урядів країн-членів на свою збройову промисловість, щоб наростити виробництво.
ForUm

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