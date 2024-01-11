Радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко звинуватив журналіста американського журналу "Time" Саймона Шустера у брехні. За словами Лещенко, Шустера не було у бункері Президента Володимира Зеленського в перші дні повномасштабного вторгнення. Проте це не завадило Шустеру написати книгу про події тих днів.
Відповідну заяву Сергій Лещенко опублікував в коментарі до публікації журналіста "Еспресо" Андрія Яніцького.
Пост Яніцького було присвячено уривку з книги Шустера "Шоумен: посеред вторгнення, яке потрясло світ і зробило Володимира Зеленського лідером", який опублікувало британське видання The Telegraph.
"Шустер бреше його не було в бункері президента. Взагалі не було", — написав радник голови ОП.
У відповідь Яніцький заявив, що якщо Саймона Шустера справді не було разом із Зеленським, то це буде легко спростувати.
"Я спростовую це, Шустера там не було", — заявив Лещенко.Нагадаємо, книга американського журналіста поки не вийшла, проте вийшло інтерв'ю, де Шустер розповідає, про що вона. Зокрема, Шустер згадує аскетичний побут Зеленського та його команди у бункері у перші дні повномасштабного вторгнення РФ.Зокрема, Шустер стверджує, що Зеленський применшував ризик повномасштабного вторгнення. Проте після вторгнення різко змінився, осунувся, не став благати про порятунок від західних партнерів.
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