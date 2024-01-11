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Служби безпеки Ізраїлю та Єгипту не надали дозвіл на виїзд із Сектора Гази 29-ти громадянам України, яких у списки на евакуацію подали в посольстві, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі Радіо Свобода.

"Якщо бути відвертим, то охочі є, але можливості немає, оскільки з тих списків, які ми подавали, частині людей відмовили компетентні органи Ізраїлю та Єгипту. Нам відмовили у виїзді 29 громадянам з усього списку, який ми подавали", - сказав Корнійчук.

Крім цього, посол додав, що причини відмови можуть полягати в "певних питаннях безпеки щодо цих осіб".

Як повідомляє Радіо Свобода, "у посольстві уточнили, що серед тих, кому відмовили в евакуації, усі - чоловіки".
ForUm

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