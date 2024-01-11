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Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв'ю The Times, опублікованому в середу, спростував заяви Москви про те, що він заборонив президенту України Зеленському "підписувати з РФ мирну угоду" і наказав "продовжувати війну".

Зокрема, Джонсон назвав подібні твердження Кремля "повною нісенітницею і російською пропагандою".

Як повідомляє видання, коли у квітні 2022 року Джонсон зустрівся із Зеленським у Києві, він став одним із перших західних лідерів, які відвідали Україну від початку російського вторгнення. В Україні експрем'єра хвалили за хоробрість і підтримку українського народу, тоді як на батьківщині критики Джонсона припускали, що візити в Україну покликані відвернути увагу від політичних скандалів навколо політика.

"Однак у Росії поїздка Джонсона в Україну тепер уявляється Кремлем як щось набагато більш зловісне: втручання, що зірвало мирну угоду між Києвом і Москвою, яка гарантує, що швидкого закінчення найбільшого конфлікту в Європі з 1945 року не буде", - пише The Times.

Видання зазначає, що останніми місяцями Москва звинувачувала Джонсона в тому, що він наклав вето на угоду, яка, на її думку, призвела б до виведення російських військ в обмін на відмову Києва від прагнення вступити в НАТО і зобов'язання дотримуватися нейтралітету.

Так, торік російський лідер Володимир Путін на зустрічі в Санкт-Петербурзі з африканськими лідерами стверджував, що угоду з Києвом було погоджено, але потім "викинуто в піч". Україна, зі свого боку, стверджувала, що жодних угод не підписувала і що будь-які остаточні домовленості могли бути досягнуті тільки на зустрічі Путіна і Зеленського.

Також офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова наприкінці минулого року заявила, що Джонсон наказав Зеленському не погоджуватися ні на які мирні угоди з Москвою. "Джонсон заборонив Києву підписувати мирний договір із Росією за підсумками переговорів у Стамбулі наприкінці березня 2022 року і зажадав продовження бойових дій проти Росії", - заявила вона.

За словами самого Джонсона, наведеними в інтерв'ю The Times, під час бесіди із Зеленським у Києві після стамбульських переговорів "він (Джонсон - ред.) був занепокоєний характером можливої угоди і пообіцяв, що Велика Британія підтримає Україну "на тисячу відсотків"".

"На тому етапі я був трохи стурбований. Я не міг зрозуміти, про що може йтися, і думав, що будь-яка угода з Путіним буде досить брудною", - сказав він, пише "Інтерфакс-Україна".

The Times також послалося на колишню радницю Білого дому з питань Росії Анджелу Стент, яка заявила, що їй важко уявити, що будь-який західний політик зможе успішно наказувати Зеленському ухвалювати рішення. "Західні чиновники іноді стикалися з тим, що Зеленський не погоджувався на деякі речі, які вони пропонували", - сказала вона, пославшись, своєю чергою, на широко відомі розбіжності між Києвом і американськими чиновниками з приводу тактики контрнаступу України минулого року.

Як повідомлялося, представники України та Росії 29 березня провели в Стамбулі чергові переговори з метою врегулювання бойових дій.
ForUm

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