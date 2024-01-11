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Рішення щодо законопроєктів про мобілізацію буде ухвалено на погоджувальній раді керівників фракцій і груп, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Усі рішення щодо розгляду законопроєктів ухвалюватимуть на Погоджувальній раді, куди запрошено військове командування і керівництво Міністерства оборони", - написав Арахамія у своєму телеграм-каналі в середу.

За словами Арахамії, погоджувальна рада відбудеться в четвер. Він пообіцяв, що "про її результати доповість окремо".

Арахамія також повідомив, що засідання його фракції відбулося в середу.

"Обговорили поточну ситуацію і план роботи на найближчі дні. Були здивовані прочитати про нібито якісь рішення нашої фракції в пабліках людей, які не мають до нас жодного стосунку. Як і раніше, просимо довіряти тільки офіційним джерелам", - зазначив голова фракції.

Він також анонсував, що найближчим часом з'явиться інформація про кадрові питання в комітетах Верховної Ради.
ForUm

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