Членкиню Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, голову ГО "Мрія дітей України" Богдану Ярову призначено радницею заступника міністра оборони України (на громадських засадах), повідомляє пресслужба Міноборони.

Як повідомляється, наказ про це видано 9 січня 2024 року.

"Призначення Богдани Ярової - це крок до фундаментальних змін у системі. Її досвід і рішучість не залишать жодного шансу для корупції в закупівлях", - зазначив заступник міністра оборони Дмитро Клименков, якого цитує пресслужба.

Як наголошується в повідомленні, на думку Клименкова, "Ярова посилить команду міністерства оборони для ще більш ефективного запобігання корупції під час проведення закупівель для ЗСУ".