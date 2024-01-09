також у роздiлiСуспiльство
Кабмін скасував мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг у разі несплати
Енергосистема України продемонструвала певний запас міцності
ГУР отримав секретні дані з російського підприємства
В Україні з 1 січня відбулась індексація пенсій
Соцопитування: Більшість українців вірить в перемогу Україну
В ЗСУ вже прогнозують, що наступний рік може бути ще важчим
Ігнат: Росія нарощує виробництво дронів
В "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ
В НБУ повідомили, до яких наслідків привели проблеми у "Київстар"
СБУ: Відновлення роботи "Київстару" потребує часу
В "Київстар" повідомили, коли відновлять роботу
Заяву на отримання допомоги "єВідновлення" можна подати не тільки через "Дію"
Міністр енергетики пообіцяв, що блекаути не будуть тривалими
Тривалість проходження ВЛК в Україні скоротилась втричі
Похолодання може призвести до дефіциту електроенергії, закликають економити
Модельер будущего: Карина Койнаш раскрывает свой взгляд на инновации в мире моды
Росія продовжує війну проти енергетичної безпеки Європи, — експерт Кацуба.

Поліцейські Чернігова затримали 36-річну адвокатку, яка системно організовувала чоловікам призовного віку статус непридатного до військової служби.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області. 

"Заручившись підтримкою членів ВЛК одного з медичних закладів, фігурантка вимагала від військовозобов’язаних від 6000 до 7000 доларів неправомірної вигоди за оформлення необхідних документів, - йдеться в повідомленні. - Поліцейські за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали зловмисницю під час отримання 200 000 гривень хабаря за проходження медичного обстеження ВЛК громадянином із подальшим позитивним висновком про непридатність".

Також в автомобілі фігурантки вилучили ще 8 000 доларів. Її затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0