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Кабінет Міністрів скасував заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі, а також на нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) на заборгованість за житлово-комунальні послуги.

Про це йдеться в постанові уряду від 29 грудня 2023 № 1405, передають Українськi Новини.

Кабмін установив, що цей мораторій буде діяти лише на територіях, на яких ведуться бойові дії або на тимчасово окупованих Росією, відповідно до переліку, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

5 березня 2022 року уряд ввів до припинення чи скасування воєнного стану в Україні заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх неоплати, а також мораторій  на нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги.
ForUm

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