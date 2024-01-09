Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що союзники не просили Київ про проведення переговорів із РФ щодо замороження війни, навіть "за зачиненими дверима".

"Наші союзники не просили нас вести переговори з Росією про заморожування війни ні коли ми сиділи з делегаціями, ні на зустрічах за зачиненими дверима в скороченому форматі. Це не те, що будь-хто може наважитися викласти на стіл як опцію. Все інше - просто шум", - сказав Кулеба в інтерв'ю іспанському виданню El Pais.

Він наголосив, що бувають війни, у яких одна сторона має перемогти, а інша - програти, і російська агресія проти України - це саме така війна.

"Україна повинна перемогти. Росія має програти. І все політичне мислення має бути спрямоване на досягнення цієї мети", - заявив Кулеба.

Міністр нагадав, що в період із 2014 до 2022 року Україна провела майже 200 раундів переговорів із Росією, також було оголошено про 20 угод стосовно припинення вогню, "і переговори закінчилися повномасштабним вторгненням Путіна".

"Путін не хоче ні замороженого конфлікту, ні миру. Ті, хто пропонує заморожений конфлікт, стверджують, що діють в інтересах України та миру, але насправді вони допомагають Путіну та ігнорують те, чим є сьогоднішня Росія. У період з 2014 до 2022 року ми провели майже 200 раундів переговорів з Росією, це вже був де-факто заморожений конфлікт. Ми оголосили і встановили 20 угод про припинення вогню, всі з них були порушені Росією, а нескінченні переговори закінчилися великомасштабним вторгненням Путіна", - заявив Кулеба.