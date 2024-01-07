також у роздiлiПолiтика
Скандальную косметику российско-израильского бренда Hadat Cosmetics снова продвигают в Европе через украинского представителя
Зеленський визначив пріоритети щодо ЄС і НАТО
Транзит російського газу через Україну знизився майже на третину
Умєров, Залужний та Шаптала прийшли в Раду обговорити закон про мобілізацію
Поляки не збираються знімати ембарго на експорт українських товарів
В Раді прокоментували зміни щодо відряджень нардепів
В Раду подали новий законопроєкт про розмитнення авто
Сікорський: Світ має дати Україні далекобійні ракети
Британська розвідка вважає, що Росія змінила підхід до ракетних ударів по Україні
Голова Господарського суду Києва купив карабін за півмільйона гривень
Данілов: Дайте Україні зброю і ми поховаємо цей шматок...
Посол США прокоментувала жахливі ракетні удари по Україні
Камишін: В Україні виробляються аналоги "шахедів"
Польский уряд докладає зусиль до припинення блокади на кордоні
Троє колишніх нардепів виїхали з України під виглядом волонтерів
Суд визнав Князєва винним у пільговій оренді квартири
Тарнавський зізнався в суттєвих проблемах з боєприпасами
Мінфін хоче розібратись з фінансуванням додаткової мобілізації

Японія придбала для України в рамках підтримки енергосектору великогабаритне обладнання загальною потужністю близько 200 МВт, зокрема 5 газотурбінних установок і 7 великих трансформаторів.

Про це було оголошено під час зустрічі в Києві в неділю міністра енергетики України Германа Галущенка та міністерки закордонних справ Японії Йоко Камікави. Устаткування закуплено і доставляється японським урядом за сприяння з UNDP та японським агентством міжнародного співробітництва Jica.

"Це дуже важливе обладнання. Частина ще в дорозі, але раніше вже було встановлено два автотрансформатори, а зараз ми говоримо ще про два подібних, а також про п'ять газотурбінних установок і сім великих трансформаторів. Йдеться про децентралізацію енергосистеми і про додаткові 200 МВт потужності",- сказав Галущенко на брифінгу по завершенню зустрічі.

За його словами, надане Японією обладнання буде розосереджене по всій країні.

"Це повністю збігається з цілями нашої національної енергостратегії, спрямованої на децентралізацію енергетики", - додав міністр.

У своєму виступі Йоко Камікава категорично засудила триваючі атаки Росії на цивільні об'єкти і населення та запевнила у цілковитій підтримці України.

"Дуже важливо підтримати українців, щоб захистити їх цієї зими. Те обладнання, яке отримує Україна від нас, принесе користь близько 5 млн її громадян",- зазначила вона.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0