Транзит російського газу через газотранспортну систему (ГТС) України у 2023 році знизився на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) порівняно з 2022 роком - до 14 млрд 646,6 млн куб. м.

Про це свідчать дані "Оператора ГТС України", передає "Інтерфакс-Україна".

Загалом надходження газу через транскордонні точки входу в українську ГТС у 2023 році становило 19 млрд 636,2 млн куб. м (у 2022 - 22 891,5 млрд куб. м). Зокрема:

з боку Словаччини - 1 млрд 833,9 млн куб. м,

Угорщини - 1,341 млрд куб. м,

Молдови - 632,3 млн куб. м,

Польщі - 602 млн куб. м,

Румунії - 580,4 млн куб. м.

Постачання газу на "митний склад" (спеціальний режим, що дає право нерезидентам зберігати газ у ПСГ України. При цьому зберігання здійснюється без сплати мита і податків протягом 1095 днів, - ред.) торік становило 3 млрд 286,8 млн куб. м. На вихід "пішло" - 1 млрд 276,6 млн куб. м.

Найбільший обсяг вивезення газу з "митного складу" зафіксовано в грудні (768,2 млн куб. м), а його закачування - в серпні (1 млрд 92,5 млн куб. м).