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Міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки наголосили на необхідності удосконалення політики мобілізації.

Про це пише Укрінформ з посиланням на полковника Служби безпеки України, секретаря оборонного парламентського комітету Романа Костенка. 

"Усі розуміють, що законопроєкт про удосконалення процедури проведення мобілізації в Україні потрібен. Питання в його вигляді. Зранку на засідання комітету приходили Умєров, Залужний, Шаптала, - сказав він. - Вони доносили нам необхідність удосконалення політики мобілізації та повʼязані з цим питання. Комітет ставив свої запитання. Також ми надавали свої пропозиції, але детально не обговорювали всі нюанси законопроєкту".

Деталі: За його словами, парламентарії і міністри детально пропрацьовують кожне положення документа, висловлюють свої пропозиції щодо їх удосконалення. Обговорення триватиме ще кілька днів.
ForUm

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