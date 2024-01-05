Оновлений законопроєкт про митне оформлення автомобілів у "Дії" зареєстровано у Верховній Раді, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Народні депутати передали на розгляд Верховній Раді проєкт закону №10380, який значно зменшує людський фактор у процесі розмитнення вживаних легкових авто й переносить цей процес у "Дію", - написав Федоров у своєму телеграм-каналі.

Він пояснив, що для виключення людського фактора з процесу визначення вартості розмитнення буде створено базу даних митної вартості легкових автомобілів, яку сформує Мінцифри на основі даних Державної митної служби.

Зазначається, що система міститиме митну вартість нових легкових автомобілів, які проходили митне оформлення в Україні з 2007 року, з деталями: марка, модель, рік випуску, тип і об'єм двигуна.

Федоров пояснив, що попередня версія законопроєкту про розмитнення авто в "Дії" базувалася на визначенні митних платежів виключно з технічних характеристик авто - без митної вартості, тому депутати не підтримали її.

За його словами, в новому законопроєкті об'єднано ключові міжнародні норми розмитнення і водночас прибрано людський фактор під час розрахунку митної вартості авто.