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Світ має посилити санкції проти Росії і надати Україні ракети дальнього радіусу дії після масованої атаки РФ по Україні 2 січня, вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пост міністра в Twitter (X). 

"Ми повинні відповісти на останню атаку по Україні мовою, яку розуміє Путін", - сказав міністр. 

Він закликав посилити санкції проти РФ, щоб Москва не могла "створювати нову зброю з контрабандних компонентів", а також надати Києву ракети дальнього радіусу дії, які дозволять Україні знищити пускові майданчики й командні центри.
ForUm

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