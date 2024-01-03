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Голова Господарського суду Києва Вадим Босий під час війни купив карабін для стрільби на наддалекі дистанції за півмільйона гривень.

Про це свідчать дані про суттєві зміни його майнового стану, передають Українськi Новини.

У квітні минулого року Босий купив карабін Cadex CDX-40 Shadow кал. 375 CheyTac.

Голова суду заплатив за карабін 499 520 гривень.

Покупку було оформено у ТОВ "ЄВРОПА АРМ СПОРТ".

За 2022 воєнний рік Босий заробив 1,7 млн грн зарплатні.Також у нього було під 2 млн грн готівкою.
ForUm

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