Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголошує, що найкраща гарантія безпеки та миру для всього світу – знищення російського злочинного терористичного режиму.

Про це написав Данілов у Facebook.

"Тільки системне, послідовне і методичне знищення путінського фашистського утворення — найкраща гарантія безпеки для України та світу, відсутність ракетної загрози для мирних міст. Дайте Україні зброю і ми поховаємо цей шматок... - написав він. - Ми боролися й будемо боротися, скільки б ракет не летіло в нашому небі. Немає сили, яка могла б нас зупинити, поки не будуть помщені всі 513 вбитих українських дітей, полеглі захисниці й захисники, кожна безневинна закатована українська душа. Все повернемо сторицею!".

Секретар РНБО подякував захисникам українського неба, рятувальникам, лікарям і енергетикам. Всім, хто нині протистоїть російським терористичним атакам.