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Пані посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ранкові ракетні удари по Україні та по Києву, зокрема. Вона наголосила, що надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити президента держави-агресорки Росії Володимира Путіна.

Про це вона написала у соцмережі Х.

"Путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву та по всій країні, в той час як мільйони українців ховаються від холоду. Сьогодні вранці в Києві лунали гучні вибухи. Надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна", – йдеться в повідомленні.
ForUm

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