Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив про серійне виробництво в Україні аналогів дронів-камікадзе "Шахед-131" і "Шахед-136".

"Коли ми говоримо про те, що називається український "Шахед". У нас є більше п'яти аналогів "Шахед-131", які виробляються серійно. І є один вид, який аналог "Шахед-136". У цьому плані можна вибрати будь-яку з позицій, усе це серійне виробництво", - сказав Камишін на пресконференції в середу.