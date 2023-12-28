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Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив про серійне виробництво в Україні аналогів дронів-камікадзе "Шахед-131" і "Шахед-136".

"Коли ми говоримо про те, що називається український "Шахед". У нас є більше п'яти аналогів "Шахед-131", які виробляються серійно. І є один вид, який аналог "Шахед-136". У цьому плані можна вибрати будь-яку з позицій, усе це серійне виробництво", - сказав Камишін на пресконференції в середу.
ForUm

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