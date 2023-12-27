Троє колишніх нардепів Верховної Ради Сергій Кацуба, Олександр Третьяков та Олександр Зац після початку повномасштабного вторгнення виїхали з України по системі "Шлях" під виглядом волонтерів.

Про це йдеться в розслідуванні NGL.media.

Як дослідили журналісти, 6 липня 2022 року українсько-польський кордон перетнув екснардеп Сергій Кацуба, персональні дані якого Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури внесло до системи "Шлях" як водія-перевізника гуманітарних вантажів.

Згідно з відповіддю Мінінфраструктури, надати дозвіл на виїзд Кацуби клопотав не благодійний фонд чи громадська організація, а приватна комерційна компанія – київське ТОВ "Мікс Тревел Групп ЛТД".

Нинішнє місце перебування Сергія Кацуби встановити не вдалося.

Ще один колишній депутат парламенту Олександр Третьяков ще в березні-квітні минулого року звітував, що завозить з-за кордону автомобілі для ЗСУ, передає захисникам бронежилети, шоломи та рації.

а даними джерела NGL в Державній прикордонній службі, Третьяков виїхав з України 19 квітня 2022 року. До системи "Шлях" його внесла Львівська обласна військова адміністрація. Проте у самій ЛОВА цей факт двічі заперечували і знайшли необхідні документи лише з третьої спроби.

Посприяла Третьякову в перетині кордону громадська організація, яка допомагає військовим ще з 2014 року "Народна самооборона Львівщини". За словами голови організації Артема Хмиза, в результаті Третьяков обдурив львівських волонтерів і не повернувся.

Третьяков писав, що насправді він не жив в Україні ще задовго до початку війни, проте повернувся в березні і знову виїхав у квітні, також повідомляв, що він допомагає Україні.

27 червня 2022 року виїхав з України через пункт пропуску "Лужанка" на кордоні з Угорщиною і більше не повертався колишній нардеп-регіонал Олександр Зац.

Журналісти дослідили, що він брав участь у конгресі Європейського союзу настільного тенісу, який минулоріч проходив у німецькому Мюнхені.

Допомогла виїхати 47-річному Зацу громадська організація "Українська націонал-патріотична молодь" зі Львова. Саме ця організація двічі надсилала Херсонській ОВА звернення з проханням надати йому дозвіл на перетин кордону. В телефонних розмовах з NGL.media її голова Петро Рапіта згадав про співпрацю з Зацом лише з другої спроби. За його словами, той справді виїхав від них, але нібито повертався і привозив тактичні речі для військових.

Сам Олександр Зац не відповів на телефонні дзвінки і повідомлення у месенджерах.