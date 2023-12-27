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Суд визнав ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва винним у порушенні обмежень щодо подарунків, зобов'язав його сплатити штраф у 2,55 тис. грн. і конфіскував подарунок на суму 906,6 тис. грн, повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

"Печерський райсуд Києва за матеріалами НАЗК визнав винним ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва в порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків", - ідеться в повідомленні НАЗК у телеграм-каналі в середу.

Як повідомляється, суд "зобов'язав Князєва сплатити штраф у 2550 грн і конфіскував подарунок у 906 600 грн".

"Згідно з ч. 2 ст. 23 закону України "Про запобігання корупції" суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує два прожиткові мінімуми для працездатних осіб. Порушуючи цю заборону, суддя отримав подарунок у вигляді оренди квартири в Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 кв. м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла. На підставі договору оренди нерухомого майна, укладеного наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою 1 тис. грн", - наведено в повідомленні аргументи у справі.
ForUm

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