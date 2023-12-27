Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українським силам найбільше бракує на таврійському напрямку боєприпасів різних видів і майже всіх номенклатур.

"Сьогодні велика проблема - це боєприпаси різних видів і майже всіх номенклатур. Гостро стоїть питання щодо боєприпасів для артилерійських систем 122 і 152 міліметрів. Хочу також звернути увагу на те, що противник, знаючи наші можливості щодо дальності ураження, розмістив свої артилерійські підрозділи на критичній відстані - там, де ми не можемо впливати на його дії. Дуже швидко він розвиває засоби радіоелектронної боротьби, що унеможливлює застосування нами високоточної зброї на великій дальності. Тобто ми сьогодні маємо проблеми в наведенні далекобійних боєприпасів під час ведення контрбатарейної боротьби", - сказав генерал в інтерв'ю ВСС Україна.

Окремо він зазначив, що для боротьби з повітряним противником актуальним питанням є постачання зенітних ракетних комплексів типу Stormer, Avenger, Stinger.

"Тобто якщо є навіть невелика перевага в повітрі - це вже перевага противника над наземним компонентом. А в умовах значного збільшення застосування противником безпілотних літальних апаратів - зокрема FPV-дронів – є необхідність у забезпеченні наших підрозділів засобами радіоелектронної боротьби. Ми застосовуємо - вони протидіють засобами РЕБ. Вони застосовують - ми протидіємо. Тому в нас є в цьому напрямку проблеми", - пояснив Тарнавський.

Генерал наголосив, що для продовження наступальних штурмових дій хотілося б мати ті засоби, які дають змогу розміновувати ділянки місцевості. "Знаєте, скільки б цього не було - його все мало", - сказав він.