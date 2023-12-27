також у роздiлiПолiтика
Троє колишніх нардепів виїхали з України під виглядом волонтерів
Суд визнав Князєва винним у пільговій оренді квартири
Мінфін хоче розібратись з фінансуванням додаткової мобілізації
Штрафи за порушення громадянами військового обліку можуть досягти 200 тисяч гривень
В проекті закону про мобілізацію знижується призовний вік та зникає поняття "обмежено придатний"
Законопроект позбавляє відстрочки від мобілізації держслужбовців та прокурорів
Чехія буде платити українцям, які повертаються додому
Кулеба розповів, що відбувається з переговорами по Україні в США
В Кабміні подумали, що треба знизити тиск на бізнес, який робить оборонні замовлення
Україна та Німеччина обговорюють угоду про гарантії безпеки
Інвестбанкір Фіала веде бізнес в окупованому в Криму, – ЗМІ
Турецький президент дав оцінку, коли Україну та Молдову візьмуть в ЄС
Президент пообіцяв наступного року виробити мільйон дронів
Мосійчук про мирні переговори: «Чому ми не говоримо про збереження нації?»
Європейський інвестиційний банк дав Україні EUR100 млн на реконструкцію
Зеленський відмовився коментувати критику Залужного Безуглою
Зеленський повідомив, чи буде в Україні подвійне громадянство
Чеський президент спрогнозував ситуацію на полі бою в наступному році

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українським силам найбільше бракує на таврійському напрямку боєприпасів різних видів і майже всіх номенклатур.

"Сьогодні велика проблема - це боєприпаси різних видів і майже всіх номенклатур. Гостро стоїть питання щодо боєприпасів для артилерійських систем 122 і 152 міліметрів. Хочу також звернути увагу на те, що противник, знаючи наші можливості щодо дальності ураження, розмістив свої артилерійські підрозділи на критичній відстані - там, де ми не можемо впливати на його дії. Дуже швидко він розвиває засоби радіоелектронної боротьби, що унеможливлює застосування нами високоточної зброї на великій дальності. Тобто ми сьогодні маємо проблеми в наведенні далекобійних боєприпасів під час ведення контрбатарейної боротьби", - сказав генерал в інтерв'ю ВСС Україна.

Окремо він зазначив, що для боротьби з повітряним противником актуальним питанням є постачання зенітних ракетних комплексів типу Stormer, Avenger, Stinger.

"Тобто якщо є навіть невелика перевага в повітрі - це вже перевага противника над наземним компонентом. А в умовах значного збільшення застосування противником безпілотних літальних апаратів - зокрема FPV-дронів – є необхідність у забезпеченні наших підрозділів засобами радіоелектронної боротьби. Ми застосовуємо - вони протидіють засобами РЕБ. Вони застосовують - ми протидіємо. Тому в нас є в цьому напрямку проблеми", - пояснив Тарнавський.

Генерал наголосив, що для продовження наступальних штурмових дій хотілося б мати ті засоби, які дають змогу розміновувати ділянки місцевості. "Знаєте, скільки б цього не було - його все мало", - сказав він.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0