Благодаря практичности, быстроте и экологичности, велосипеды стали востребованным двухколёсным транспортом среди мужчин и женщин. Современные велобайки помогают добираться на работу, учёбу, проводить время с семьёй на прогулке и служат для улучшения физического здоровья. Женщины, девушки активно используют преимущества удобного транспорта, который производители предлагают для них с учётом особенностей женского телосложения.

Специализированный магазин велотехники «Velosklad» имеет обширный каталог продукции известных брендов, и купить женский велосипед в Киеве может каждая покупательница с учётом своих вкусов, потребностей, финансовых возможностей.

Отличия велосипеда для мужчин и женщин

Велосипеды для женщин и мужчин имеют некоторые конструктивные отличия, важные при выборе правильной женской модели:

Широкое и мягкое седло обеспечивает комфортное сидение в течение длительных поездок.

Специальный руль и рулевая колонка производятся меньшей ширины и длины, что позволяет женщине легче управлять велосипедом и гарантирует более естественную посадку, лучшую поддержку.

Дамский велотранспорт имеет раму с низкой поперечной перекладиной, чтобы обеспечить удобный доступ к седлу и комфортную посадку.

Что учитывать при выборе, виды женских велосипедов

Подбирая женский велосипед, следует учитывать несколько факторов, кроме геометрии рамы. Основным из них является подбор правильного размера велобайка. Женщины имеют другие пропорции тела по сравнению с мужчинами, поэтому необходимо выбирать модель, соответствующую их физическим параметрам, росту.

Стоит обратить внимание на тип и размер колёс, тип тормозов, передачи и подвески, подходящие для конкретного вида катания, которые играют существенную роль при выборе женской техники. Немаловажно помнить о стиле езды и предпочтениях каждой женщины. Выбор оптимального женского велосипеда требует учёта всех факторов и нахождения баланса между комфортом, функциональностью и стилем. Самыми востребованными среди современных дам и девушек являются такие типы велосипедов:

- Классические дорожные ситибайки служат для перемещения по городу, прогулок на природу. Они оснащены односторонней трансмиссией синглспид и заниженной верхней трубой рам. Имеют простую конструкцию, удобные для катания в любой одежде (брюки, платья), комплектуются навесными корзинками для перевозки вещей. Статусным вариантом традиционного велосипеда является женский круизер, предназначенный для прогулок по городским паркам, аллеям.

- Компактный складной велобайк занимает мало места, незаменимый для перевозок в городском транспорте, автомобиле, хранения в небольшой квартире. Характеризуется однотрубной конструкцией, даёт возможность перемещаться на значительные расстояния.

- Женский велосипед переходного типа (для фитнеса, туристических путешествий, загородных прогулок). Отличается заниженной, но жёсткой верхней трубой рамы, способной выдерживать большие нагрузки, улучшенным оборудованием – переключатель передач, тормозные системы, трансмиссия.

- Спортивные велосипеды для активных женщин (велогибриды, МТВ, др.). Имеют специальные конструкции для езды по бездорожью, шоссе, горным и лесным тропам, учитывают анатомические особенности организма женщины – узкий руль, широкое седло, узкие тормозные рычаги.

Женщины, как и мужчины, имеют возможность кататься на велосипеде в большинстве ситуаций. Однако в определенных случаях им стоит быть осторожными или избегать велосипедной езды: во время беременности, при медицинских противопоказаниях или состояниях, которые могут ухудшиться от физической активности. Они должны проконсультироваться с врачом перед тем, как начать велопрогулки. Важно заботиться о своём здоровье и безопасности, выбирая подходящую активность для каждого индивидуального случая.