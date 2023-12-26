Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді у 10 разів збільшити штрафи за порушення громадянами військового обліку з 1700 гривень до 17 тис. гривень.

Про це йдеться в законопроекті №10379 "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення", зареєстрований 25 грудня, передають Українськi Новини.

Адміністративне стягнення за вчинення в особливий період цього правопорушення може бути накладено протягом 3 років з дня його вчинення або виявлення.

Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку відповідно до законопроекту тягне за собою накладення штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 8 500 до 17 000 гривень.

Порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію відповідно до законопроекту тягне за собою накладення штрафу на громадян та посадових осіб від 2000 до 5000 (34 000 – 85 000 тис. грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно чинного законодавства за це порушення встановлене максимальне покарання у вигляді штрафу до 8500 гривень.

За порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію в умовах особливого періоду пропонується карати штрафом від 153 000 до 204 000 тис. грн.