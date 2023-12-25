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Чехія продовжила дію тимчасового захисту для біженців з України, які прибули після початку повномасштабного вторгнення Росії. Крім того, країна готується впровадити виплати для українських біженців, які захочуть повернутися додому.

Про це свідчать поправки до відповідного закону, які 22 грудня підписав президент Чехії Петр Павел.

У документі йдеться про те, що Чехія подовжує тимчасовий захист для українців до березня 2025 року в рамках рішення Ради Європейського союзу.

Також закон передбачає виплату фінансової допомоги громадянам України, які мають статус біженця та вирішать повернутися на батьківщину.

Розмір виплати наразі ще не відомий. Незабаром він буде встановлений чеським урядом.

Українські біженці зможуть отримати таку виплату тільки один раз. При цьому звернутися по неї можна буде не пізніше ніж за три місяці до закінчення права на перебування в Чехії.

Зазначається, що в разі, якщо українці, які отримали виплати, захочуть отримати довгострокову візу в Чехії, їм доведеться спочатку повернути половину суми фінансової підтримки.

 
ForUm

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