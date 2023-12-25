Покупка одежды для девочки – задача непростая. На что следует обращать внимание в первую очередь: на качество ткани, удобство кроя, предпочтения самой девочки? Важно ли, чтобы одежда, которую станет носить ребенок, была трендовой? Модное или удобное, стильное или простенькое, броское или немаркое – извечная дилемма, которую приходится решать родителям, выбирающим обновки для своего чада. Попробуем разобраться.

Почему не стоит отказываться от модной одежды

Некоторые родители придерживаются мнения, что гоняться за модой нет смысла. Их дочь еще слишком мала, чтобы оценить все достоинства дизайнерского платья или куртки из последней коллекции. В «высоком обществе» она пока не бывает, а для того, чтобы пойти в школу или детский сад, наряды «от кутюр» не требуются. Тем более, что они зачатую весьма экстравагантны и неудобны в носке. К тому же ребенок быстро растет, а стоимость нарядов для него в именитых бутиках мало отличается от цены на вещи для взрослых.

Отчасти с такими доводами можно и согласиться. Но если взглянуть на ассортимент детской одежды для девочек на https://suzie.ua/ru, легко обнаружить, что трендовые вещи для юных модниц далеко не всегда стоят огромных денег, а их стильный дизайн отлично сочетается с продуманностью кроя. От покупки таких обновок точно не следует отказываться! Тем более что модная детская одежда:

воспитывает у ребенка хороший вкус. Девочка, которая с раннего возраста будет носить красивые, стильные наряды, повзрослев, станет выбирать качественные вещи, правильные аксессуары, уместные ароматы. Она не пойдет в офис в кедах и джинсах, не поедет в маршрутке в вечернем платье, не нацепит то, что подчеркнет ее недостатки. Она всегда будет знать, как нужно одеваться и не станет испытывать мучений, глядя в шкаф;

формирует высокую самооценку в сознании ребенка. Скучное пальто, купленное на вырост, вряд ли встретит понимание у сверстников. Девочка будет выбиваться из общей массы, рискуя стать «белой вороной». Зато модная обнова способна творить чудеса – привлекать новых друзей, вызывать интерес у противоположного пола, способствовать адаптации в коллективе. А главное: девочка в красивом стильном платье или костюме будет чувствовать себя уверенно в любой ситуации;

дарит положительные эмоции. Одежда выполняет не только утилитарные функции. Будучи красивой и стильной, она создает настроение, дарит ощущение настоящего праздника.

Кроме всего прочего трендовая одежда для девочек позволяет экономить бюджет семьи. И не стоит удивляться! Безусловно, модное платье или блуза стоит дороже, но и прослужит оно дольше, не потеряв своего внешнего вида после первой стирки.

А как же удобство

С модой разобрались. Но детская одежда должна быть не только красивой, но и удобной. Для ребенка это очень важно. Как бы стильно и ультрамодно не выглядело бы платье, если оно сковывает движения, натирает, доставляет дискомфорт, девочка не захочет его носить. И правильно сделает!

Удобство в носке может зависеть от многого – от соответствия возрасту, фасона, покроя, состава материала, из которого пошита модель, вида фурнитуры, дополнительной отделки. Означает ли это, то нужно отказаться от покупки модной детской одежды для своего чада и отдать предпочтение простеньким, но невероятно удобным вещам. Вовсе нет. Зачем? Ведь в Suzie можно приобрести то, что будет и стильным, и комфортным одновременно.