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Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що Міністерство економіки найближчим часом вийде з пропозицією щодо зменшення тиску на приватний бізнес, який виконує оборонні замовлення.

"Учора в нас була дискусія щодо оборонних контрактів. Розуміємо, що багато виконавців з-поміж приватного сектору зазнають певного тиску з боку правоохоронних органів. Навіть виконуючи умови контрактів, приходять перевірки тощо. Ми говорили про те, як поліпшити цю систему, зменшити тиск на бізнес і які елементи контролю встановити", - сказала Стефанішина під час щорічного заходу видання NV у четвер у Києві.

Віцепрем'єрка анонсувала, що найближчим часом Міністерство економіки вийде з такою пропозицією.

"Звичайно, пріоритет - це оборонні замовлення. Це стосується не лише потреб Збройних сил, це стосується і забезпечення", - додала вона.

 
ForUm

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